Ученые обнаружили поселение с приметами столицы Хазарского каганата – города Итиль

Летом экспедиция археологов выявила под Астраханью крупное поселение VIII – начала Х веков. Находка оказалась настолько масштабная и насыщенная артефактами, что ученые не исключают: найдена столица Хазарского каганата – Итиль. Именно от этого древнего государства переняла ислам в 922 году Волжская Булгария, одно время бывшая под его господством.

Раскопки поселения хазарского периода около села Бараний Бугор

Фото: предоставлено Астраханской археологической экспедицией

Корреспондент «Татар-информ» побеседовала с руководителем экспедиции, старшим научным сотрудником Астраханского музея-заповедника Дамиром Соловьевым о значимости находки.

– Весть о том, что ваша экспедиция, возможно, нашла так долго искомую многими учеными столицу Хазарского каганата Итиль, будоражит просторы Интернета. В то же время сообщения отражают именно вероятностный характер этого открытия. Так все-таки это открытие действительное или желаемое, выдаваемое за действительное?

– Это новый объект, новый памятник. Что точно можно сказать: мы работаем с очень крупной агломерацией. Даже в этом году ряд работ значительно расширил территорию этого памятника. Это крупный, будем называть его, город, именно хазарского времени. Причем классический хазарский памятник так называемой салтово-маяцкой культуры, которую раньше здесь не обнаруживали.

Лев Гумилев здесь работал в 60-х годах и оставил нам информацию, что здесь обнаруживалось наибольшее количество хазарской керамики. Мы решили проверить эту версию и обнаружили, действительно, материал этого времени – салтово-маяцкой культуры.

Начали с так называемой ландшафтной археологии – анализировали, осмысливали рельеф, вычленили здесь древнее русло реки (сейчас река Болда – рукав Волги, во времена хазар, вероятно, – ее бывшее русло, по обе стороны которого существовал город – прим. Ред.). Условно назвали его хазарским коридором. Потом посадили на него известные погребальные памятники хазарского времени – и все получилось. Плюс выявился достаточно большой поселенческий объект, где в изобилии представлены керамические материалы, могильник. Мы расширили территорию: с одной стороны реки у нас уже были выявленные памятники, а в этом году с другой стороны реки мы начали проводить работы и везде, куда мы только ни углублялись, врывались в культурные слои хазарского времени.

«Выявили большой поселенческий объект, где в изобилии представлены керамические материалы – например, крупные трехручные аланские кувшины в метр высотой» Фото: предоставлено Астраханской археологической экспедицией

Нынешняя экспедиция длилась 1,5 месяца, а работаем мы здесь третий год. Первые два года были разведочные, в этом году начаты первые раскопочные работы. В этом году мы на другом берегу реки вышли на вторую часть этого поселения – городища (мы его называем поселением, городом его нельзя назвать, пока не будут найдены стены, которым поселение было огорожено). Но поселение очень большое: в поперечнике оно около 3 км, площадь его на данный момент около 3 с лишним тысяч квадратных метров – это очень крупное поселение для Средневековья, а уж для хазарского времени так вообще.

Рядом есть небольшие поселенческие объекты, которые тоже выявляются. На будущий год по результатам этого года мы будем проводить раскопки на поселенческом слое, где у нас обширно представлен материал. Уже в этом году много интересных находок: крупные трехручные аланские кувшины – в метр высотой (аланы – один из компонентов Хазарского каганата, которые населяли его наравне с булгарами), перстни. А также кирпич на известковом растворе, остатки черепицы – это все уже говорит нам о византийских традициях в строительстве. Дело в том, что в каганате все административные постройки строили приглашенные византийцы.

– Столицу Хазарского каганата до сих пор не удавалось найти, хотя у ученых были все те же источники. Как вы поняли, где именно с наибольшей вероятностью стоит искать?

– Вы правы. Мы не копаем, что попало. Здесь был разрушающийся грунтовый могильник на Бэровском бугор. Это такое ландшафтное образование, где начал разрушаться могильник из-за того, что его в 70-е годы ХХ века повредили скрепера (землеройно-транспортная машина для копания, перевозки и укладки грунта – прим. Ред), погребения начали оголяться наружу. Это дало намек. Во-вторых, наша работа – это спасательные раскопки в некотором роде.

«Нынешняя экспедиция длилась 1,5 месяца, а работаем мы здесь третий год» Фото: предоставлено Астраханской археологической экспедицией

– Что необходимо, чтобы ученые уверенно могли заявить: найденное поселение – столица Хазарского каганата?

– Чтобы подтвердить, если мы имеем дело со столицей Хазарского каганата городом Итиль, есть такая шутка, что надо найти табличку с этим названием. Естественно, ее никогда не найдут. Тем не менее, есть ряд признаков, по которым мы можем со временем сказать, с чем мы действительно имеем дело. Уже сейчас достаточно научных статей по этому памятнику и будет еще миллион. Работы будут продолжаться, мы будем расширяться, получать больше и больше данных, вводить их в оборот. Пока мы самую верхушку айсберга только затронули.

Исходя из научных критериев, понятия средневекового города, признать это поселение городом, может, никогда и не получится. Всегда будет осторожность в этом вопросе. Ведь если мы говорим об Итиле, то мы даже не знаем, как на самом деле этот город назывался. Итиль – это очень позднее упоминание автора. Это, собственно, – упоминание реки, также, как Идель в Татарстане – название Волги. Назывался этот город (столица Хазарского каганта – прим. Ред.) и Сарашин, и Хазаран, Хамбалыком даже одно время называли и Албабец. Точно совершенно существовали разные названия. В науке принято считать, что это районы этого города, который делился на части, поэтому тут очень много путаницы.

«Источники достаточно твердо говорят, что у кагана тут был кирпичный дворец» Фото: предоставлено Астраханской археологической экспедицией

Если мы вдруг обнаружим библиотеку каганскую, дворец, еще что-то подобное – вопрос будет решен, потому что источники достаточно твердо говорят, что у кагана тут был кирпичный дворец. Как эта постройка выглядела, естественно, никто не знает. Но косвенные моменты, которые мы здесь обнаруживаем (кирпич на известковом растворе, стекло, черепица) дают нам подсказки, что что-то подобное тут может где-то быть.

– Я с интересом, безусловно, рассматривала фотографии с ваших раскопок и удивлялась больше всего тому, как сохранились останки в захоронениях. А ведь им, получается, уже около тысячи лет!

– Сохранность, действительно, хорошая. Но у нас и бронзового века погребения также хорошо сохраняются (период Хазарского каганата относят к железному веку – прим. Ред.). В Астраханской области глинистые грунты, сухой климат – наверное, поэтому. В разных регионах, кстати, по-разному: если у нас кости хорошо сохраняются, а металл плохо, в Краснодарском крае наоборот – металл хорошо сохраняется, а кости вообще в порошок [превращаются]. В нашем регионе, да, и погребения золотоордынские хорошо сохраняются, и эпохи бронзы, и салтовские.

«Мы передаем останки антропологам, они будут работать с этим материалом, проанализируют, потом перезахоронят в этих же раскопах» Фото: предоставлено Астраханской археологической экспедицией

– Как поступают ученые с этими древними останками после того, как погребения вскрыты?

– Мы передаем останки антропологам, они будут работать с этим материалом, проанализируют, потом перезахоронят в этих же раскопах. Мы работаем с волгоградской антропологической лабораторией. Каждое погребение фиксируется, антропологи получат все параметры (заболевания, возрастные группы, расу, патологии, еще ряд показателей), предоставят нам отчет. Бывают материалы, которые нужно сохранить – например, бывают деформированные черепа, боевые прижизненные раны. У нас есть здесь один такой скелет с боевой прижизненной раной на затылке: он ее пережил и жил достаточно долго, она заросла у него. Очень интересный образец, если он заинтересует антропологов, его, может быть, оставят [для музея]. А остальные кости обратно перезахоранивают, иногда даже с муллой, если это мусульманское погребение.

– Ученые многих направлений будут исследовать и описывать находки вашей экспедиции, и все же, что уже сейчас можно назвать самым ценным из обнаруженного?

– Самое ценное – это то, что мы здесь обнаружили материал салтово-маяцкой культуры. Эта культура признана государственной культурой Хазарского каганата. Памятники хазарского периода копают на Дону, в Крыму, и там везде был представлен этот вариант – салтово-маяцкая культура. Здесь (в Нижнем Поволжье – прим. Ред.) его вообще не было обнаружено, поэтому висел вопрос, действительно ли здесь была салтово-маяцкая культура – культура Хазарского каганата. А эта культура керамическая, то есть ее вывели исключительно на керамических материалах – на посуде. И вот теперь получается, что этот круг замкнулся. Это классические хазарские древности – то, с чем мы сейчас работаем.

«Самое ценное – это то, что мы здесь обнаружили материал салтово-маяцкой культуры» Фото: предоставлено Астраханской археологической экспедицией

У нас сейчас работают специалисты с Дона, которые там у себя хазарские памятники копают, мы специально пригласили их. Это Эдуард Евгеньевич Кравченко (Донецк), Владимир Александрович Сарапулкин (Белгородский государственный университет) – он всю жизнь салтом занимается, один из самых продвинутых копающих хазароведов. Они все подтверждают, у всех глаза горят.

– А что было самым сложным в этой экспедиции?

– Большая сложность в том, что это городище было полностью затоплено водами Каспийского моря, как Гумилев писал, так что это некая Атлантида, он ее так и назвал. И мы здесь сталкиваемся с очень толстыми слоями донных отложений. Культурный слой перекрыт сверху на 1,5-2 метра слоем стерильных отложений, а потом начинается привычный культурный слой, постройки.

«Культурный слой перекрыт сверху на 1,5-2 метра слоем стерильных отложений» Фото: предоставлено Астраханской археологической экспедицией

С одной стороны, это усложняет работу, удлиняет ее, но тем не менее это – большая удача. Во-первых, это дает ответ, почему так долго не находили [этот город]. А во-вторых, это в некотором смысле даже помогло – потому что предохраняло, как броней [от утрат, разрушений] этот памятник, хотя этим же затоплением город и повредило в некоторых участках, опять же (как Помпеи одновременно были и уничтожены, и законсервированы на века пеплом и лавой извергавшегося Везувия – прим. Ред.). Сталкиваемся сейчас с размытым слоем. В общем работать есть с чем, площадь большая, перспектива огромнейшая.

– В следующем году, как вы уже сказали, вы продолжите исследование этого памятника. Можно ли предположить, сколько еще в целом потребуется времени, чтобы полностью изучить его?

– Этот памятник, я думаю, будет копаться многие десятилетия – он колоссальный, там и слои очень большие. Понимаете, дело в чем: исходя из исторических источников того времени, митрополия каганата, его административный центр, размещался вдоль всей Волги. И вот хоть по источникам это было прописано, археологическим путем это не подтверждалось. Копали Самосдельское городище (в селе Самосделка – прим. Ред.), его называли Итилем, но там материалы были совершенно иные – это городище Волжской Булгарии, и там не было хазарских классических материалов. И вдруг тут обнаруживается такой памятник – конечно, это огромное достижение науки. Достаточно долго будем его, конечно, вводить в научный оборот, потому что тут много нюансов. Но то, что это именно хазарский памятник, мы уже подтверждаем.

«Этот памятник, я думаю, будет копаться многие десятилетия – он колоссальный, там и слои очень большие» Фото: предоставлено Астраханской археологической экспедицией

P.S. Сотрудники Института археологии имени Халикова Академии наук Республики Татарстан также принимали участие в нескольких экспедициях на территории Астраханской области. Так, в 2019 году они участвовали в раскопках на Самосдельском городище. Однако в экспедиции около села Бараний Бугор, где этим летом было обнаружено крупное поселение хазарского периода, археологи Татарстана задействованы не были.