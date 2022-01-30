Итальянский врач заявил, что Covid-19 превращается в сезонное заболевание
Скоро Covid-19 станет сезонной болезнью, а вакцинироваться нужно будет раз в год. Об этом заявил директор итальянского Национального научно-исследовательского института «Спалланцани» Франческо Вайя, сообщает радио Sputnik.
По его словам, такие выводы позволяет сделать развитие омикрон-штамма коронавируса.
«Эта мутация, „омикрон“, все больше принимает характеристики и признаки сезонного заболевания. Даже производители вакцин, согласны с тем, что бесполезно делать прививки, приближенные друг к другу по времени», — цитирует итальянского врача РИА Новости.
Как он утверждает, планируется переход к ежегодной вакцинации, которая будет начинаться с людей, у которых наблюдаются проблемы со здоровьем.
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