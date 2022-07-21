Итальянский Премьер Марио Драги может подать в отставку 21 июля

Сегодня Премьер-министр Италии Марио Драги вновь может подать в отставку. Об этом, ссылаясь на канал Rai News 24, сообщает ТАСС.

Источник в президентском Квиринальском дворце уточнил, что в этот день Драги будет наблюдать за дебатами в нижней палате парламента, где состоится процедура, подобная той, что прошла днем ранее в Сенате. Тогда верхняя палата парламента выразила ему доверие, однако участниками голосования стали меньше половины сенаторов. Три партии — «Движение «5 звезд», «Вперед, Италия» и «Лига» — отказались от участия.

14 июля Марио Драги уже подавал прошение об отставке, однако Президент страны Серджо Маттарелла отклонил его.