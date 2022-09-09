Итальянский министр: Пять стран ЕС выступили против потолка цен по газу, три колеблются
15 стран Евросоюза высказались за введение потолка цен на газ, три готовы ограничить цены только на российское топливо, сообщает ТАСС со ссылкой на министра по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани.
Он подчеркнул, что лимит поддержан большинством стран, и это важно, так как позволило перейти к подготовке документа. Однако не все члены ЕС единодушны в этом решении.
«Три страны предпочли бы потолок цен только для российского газа. Пять стран выступают против или нейтральны по этому вопросу», — перечислил Чинголани, добавив, что еще три страны колеблются, хотя и могут поддержать решение ЕС, если оно выполнимо.
Ранее Президент РФ Владимир Путин отметил, что отказ от российского газа не поможет Европе справиться с экологическими проблемами. К тому же Москва не планирует продавать топливо по невыгодным ценам.