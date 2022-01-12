Итальянский источник: Экс-форвард «Рубина» — приоритетная цель для «Ювентуса» зимой

Экс-нападающий «Рубина», а ныне игрок «Зенита» Сердар Азмун является приоритетной целью туринского «Ювентуса» в зимнее трансферное окно. На втором месте — голладец Мемфис Депай из «Барселоны», пишет «Чемпионат» со ссылкой на Sky Sport Italia.

Напомним, что туринцы ищут замену травмированному Федерико Кьезе, при этом они хотят приобрести игрока не по позиции, а универсального форварда.

При этом «Зенит» запросил у «Ювентуса» за Азмуна 20 млн евро, тогда как параллельно в Санкт-Петербург поступили предложения от «Ньюкасла» и «Лиона» в размере 6 млн евро.

Напомним, что контракт Азмуна с «Зенитом» истекает грядущим летом. В этом сезоне иранец вышел на поле в 21 матче в составе «Зенита», в которых отметился 10 голами и одной результативной передачей.