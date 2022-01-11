Клуб с самыми богатыми владельцами в мире заинтересован в экс-форварде «Рубина» Азмуне

Английский «Ньюкасл», который недавно приобрели новые владельцы из Саудовской Аравии, проявляет интерес к экс-нападающему «Рубина», а ныне игроку «Зенита» Сердару Азмуну. Об этом пишет Sport24.

При этом Азмун не является приоритетным вариантом для англичан. Переговоры по нему начнутся только в том случае, если они не смогут договориться с другими форвардами.

По информации источника, знакомого с ситуацией, в клубе считают цену в 6 млн евро завышенной для игрока, у которого контракт заканчивается ближайшим летом.

Ранее «Зенит» запросил за иранского форварда у туринского «Ювентуса» 20 млн евро. В этом сезоне 27-летний форвард провел 21 матч за «Зенит» во всех турнирах, забил 10 голов и отдал одну результативную передачу.