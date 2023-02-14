Италия допустила создание спецтрибунала по Украине

Италия не станет выступать против создания специального трибунала по военным преступлениям на Украине. С таким заявлением выступил министр иностранных дел страны, вице-премьер Антонио Таяни.

«Убивать безоружное население — это военное преступление, и мы посмотрим, как в это вмешаться: если будет трибунал ad hoc, мы не против», — цитирует его РИА Новости.

Таяни добавил, что Евросоюз не передавал Киеву оружия, чтобы поражать территорию России, а также «никогда не объявлял ей войну».

Ранее стало известно, что идея не нашла поддержки у большинства членов союза. Однако Европарламент предлагает несколько вариантов для продвижения инициативы.