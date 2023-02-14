news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
14 февраля 2023  01:03

Италия допустила создание спецтрибунала по Украине

news_top_970_100

Италия не станет выступать против создания специального трибунала по военным преступлениям на Украине. С таким заявлением выступил министр иностранных дел страны, вице-премьер Антонио Таяни.

«Убивать безоружное население — это военное преступление, и мы посмотрим, как в это вмешаться: если будет трибунал ad hoc, мы не против», — цитирует его РИА Новости.

Таяни добавил, что Евросоюз не передавал Киеву оружия, чтобы поражать территорию России, а также «никогда не объявлял ей войну». 

Ранее стало известно, что идея не нашла поддержки у большинства членов союза. Однако Европарламент предлагает несколько вариантов для продвижения инициативы.

#италия #Украина
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное