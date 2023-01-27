ЕК назвала варианты продвижения идеи «трибунала по Украине»

Еврокомиссия пока не смогла продвинуть идею «трибунала по Украине» — ей не удалось добиться необходимого большинства для использования площадки Генассамблеи ООН. Использовать же для этого Совбез ООН невозможно, ведь РФ обладает в нем правом вето. Возможными вариантами развития этой инициативы поделился еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

«Мы ищем пути организации процесса по этому вопросу. Первым шагом может стать создание какого-то аналога органа прокуратуры для сбора улик...» — заметил он перед началом неформального Совета ЕС по вопросам юстиции в Швеции. (цитата по РИА Новости)

Рейнердс добавил, что изучаются разные возможности продвижения идеи трибунала. Однако на их пути стоит отсутствие поддержки от ряда стран ЕС, международных партнеров.

«Еврокомиссия пытается убедить не только государства – члены ЕС, но и международных партнеров в том, что нам необходимо начать процесс. Мы, конечно, на данный момент не можем сформировать большинство в Генеральной ассамблее, но необходимо сделать первый шаг», — полагает он.

Еврокомиссар полагает, что этот вопрос, как и идеи о преследовании за «военные преступления» или «преступления против человечности», будет рассматриваться на следующей неделе, когда состоится совещание коллегии ЕК с Правительством Украины.