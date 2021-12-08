IT-проект из РТ признан одним из лучших в стране в номинации «Гражданство и общество»

Проект «Мои субсидии», созданный в Татарстане весной этого года, прошел в финал национальной Премии Рунета. На данный момент в приложении доступны 19 мер поддержки от Минсельхозпрода РТ. До конца года планируется добавить еще около 40. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал глава Центра цифрового развития республики Динар Самигуллин.

«В приложении собран ряд мер поддержки, предоставляемых Татарстаном фермерам и предпринимателям. Раньше для получения субсидии нужно было подготовить большой пакет документов, стоять в очередях, а теперь всё это можно оформить онлайн. Для этого нужно минимум документов, мы сами запрашиваем информацию из других ведомств», — отметил собеседник агентства.

Приложение разработано в Татарстане. Оно было запущено весной 2021 года. Уже на сегодняшний день через сервис подано свыше 52 тыс. заявок и выдано субсидий более чем на 300 млн рублей, добавил Самигуллин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вице-премьер РТ Лейла Фазлеева вошла в десятку финалистов национальной Премии Рунета.