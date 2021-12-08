Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева вошла в десятку финалистов Премии Рунета

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева стала финалистом специальной номинации «Открытые коммуникации» национальной Премии за вклад в развитие российского сегмента сети интернет. Информация об этом появилась на официальном сайте «Премия Рунета».

Жюри премии отметило значительный вклад Лейлы Фазлеевой в укрепление института прямого диалога власти и граждан, открытости к коммуникациям, готовности не замалчивать проблему, а решать ее «здесь и сейчас».

Лейла Фазлеева номинировалась на Премию с прямыми эфирами о Covid-19 в Instagram и прямыми эфирами для родителей и школьников в YouTube, запущенных после трагедии в МБОУ «Гимназия № 175» г. Казани. Модератором бесед на обеих площадках выступает сама Лейла Фазлеева.

С февраля нынешнего года в аккаунте Оперативного штаба РТ по противодействию распространению Covid-19 прошло 33 прямых эфира, посвященных теме коронавируса и вакцинации, с участием экспертов — инфекционистов, эпидемиологов, онкологов, акушеров-гинекологов, психотерапевтов и других специалистов.

Эфиры на Youtube, запущенные по инициативе Лейлы Фазлеевой, проходили с участием психологов и психотерапевтов. В сложный для республики период появилась необходимость создания единой площадки, где школьники и их родители могли бы получить ответы на свои вопросы — как справиться со страхом и тревогой, как объяснить ребенку, что в школе безопасно и многое другое. Первая серия эфиров прошла в период с 14 по 24 мая, проект продолжает свою работу.

Торжественная церемония вручения национальной премии состоялась в Москве. Награды присваивались в 9 основных и 4 специальных номинациях. За статуэтки боролись IT-гиганты, государственные, коммерческие, общественные организации, стартапы различных направлений, СМИ, проекты, популяризирующие культурный и здоровый образ жизни. Всего было подано 1097 заявок.

Премия Рунета — это крупнейшая национальная награда за вклад в развитие российского сегмента интернета. С 2004 года награда вручается лучшим компаниям, проектам и мобильным приложениям Рунета. Премия направлена на выявление актуальных тенденций в развитии цифровых технологий и поддержку игроков отрасли.