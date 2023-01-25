IT-компании Татарстана в прошлом году нарастили выручку почти на треть

Выручка IT-отрасли Татарстана от продаж продукции за 2022 год выросла почти на 30% – с 116 до 150 млрд рублей по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщил министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин на итоговой коллегии ведомства.

«В условиях ограничения ввоза и увеличившейся потребности в IT выросли продажи отечественного оборудования и программного обеспечения. Прогноз по валовой выручке организаций составляет 150 млрд рублей», – доложил он.

Отметим, что налоговые отчисления в бюджеты России и Татарстана за прошедший год выросли с 11,6 млн рублей до 16,8 млн рублей или на 45% по сравнению с 2021 годом.

Коллегия Минцифры проходит сегодня в IT-парке им. Башира Рамеева. До начала заседания Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил музей, расположенный в парке.