Песков: В России не может быть ограничений на выезд IТ-специалистов

В России нет и не может быть запрета на выезд из страны IТ-специалистов либо дополнительных проверок в их адрес. Сообщения об этом — фейк, заявил сегодня пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

«Никаких подобных законопроектов нет и не может быть», — цитирует его РИА Новости.

Песков объяснил, что подобный закон являлся бы нарушением прав граждан. Напротив, государство стремится помочь IТ-сфере на фоне санкций и кризисных явлений, вводя различные меры поддержки. «Короче говоря, речь идет об очередной "утке"», — подытожил официальный представитель Кремля.