«Стоит недорого, а работает не хуже»: IT-эксперт оценил китайский аналог ChatGPT

Накануне мировые акции высокотехнологических компаний начали резко падать из-за китайской компании DeepSeek, выпустившей свою языковую модель искусственного интеллекта. Главный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что информации по новому ИИ пока слишком мало.

«Ажиотаж вокруг DeepSeek вызван тем, что якобы эта языковая модель была создана на минимальные деньги. Соответственно, если американские компании создают такие модели стоимостью на порядок выше, то китайцы смогли оптимизировать софт так, что модель стоит недорого, а работает не хуже», – рассказал Муртазин «Татар-информу».

Однако эксперт отметил, что документального подтверждения того, что ИИ действительно создан за такие деньги, не существует. Более того, создавался он на американском оборудовании, которое было поставлено до начала санкций, которые США ввели в декабре с расчетом на ограничение развития ИИ в Китае.

«Никто не знает объема инвестиций, никто не знает время, за которое модель сделали. В общем, вопросов больше, чем ответов», – добавил он.

Муртазин также объяснил падение акций крупных производителей. «История понятна. Инвесторы на фондовом рынке боятся, что вдруг оборудование не будет востребовано. Но надо понимать, что большая часть инвесторов – "золотые рыбки", которые ничего не соображают, к сожалению. Их воспитывают, чтобы они просто вкладывали деньги», – считает он.

По его словам, мы живем в мире, где компьютеры являются составной частью каждой модели. И если следовать логике инвесторов, то получается, что «железо» больше не будет нужно. Однако экономные алгоритмы дают лишь возможность экономить на производительности, и более мощный компьютер с этими же алгоритмами будет эффективнее.

Таким образом, Муртазин полагает, что история с падением акций временная и производители, наоборот, извлекут выгоду из падения акций. «А инвесторы, не разбираясь в вопросе, решили, что китайцы научились быстро считать, значит, надо продавать. Вот только считают-то они на том же самом железе», – заключил эксперт.