«Стоит недорого, а работает не хуже»: сможет ли китайский ИИ потеснить ChatGPT

В понедельник мировые акции высокотехнологических компаний начали резко падать. Причиной этого стала китайская компания DeepSeek, выпустившая свою языковую модель искусственного интеллекта. Однако эксперты скептически относятся к новинке и полагают, что падение акций лишь временное явление. Подробнее о новом ИИ – в материале «Татар-информа».





Китайская компания DeepSeek выпустила свою языковую модель искусственного интеллекта

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Акции компании Nvidia опустились на 15%

Китайская компания DeepSeek выпустила модель искуственного интеллекта (ИИ), которая работает на относительно дешевых микросхемах с небольшими объемами данных. Известие вызвало резкое падение акций высокотехнологичных мировых компаний, выпускающих высокопроизводительные чипы и создающих сложные центры обработки данных.

По данным сайта Investing.com, в понедельник 27 января акции компании Nvidia опустились почти на 15%, Microsoft –на 2%, а акции европейских производителей чипов ASML и Siemens Energy потеряли 9,4% и 20% своей стоимости соответственно.

Причиной этого стало переосмысление подходов к созданию нейросети, из-за чего себестоимость снизилась в разы. Для примера: обучение GPT-4 от OpenAI потребовало вычислительной мощности, на которую потратили 78 млн долларов, а Gemini Ultra от Google потратила на обучение 191 млн долларов. Китайцы же уложились в 5,5 млн долларов.

В чем отличия от традиционных ИИ?

Одной из отличительных особенностей нового ИИ стала архитектура Multi-token Prediction, которая позволяет читать фразы целиком, в то время как традиционный ИИ анализирует каждое слово. Такой подход позволил существенно ускорить обработку данных практически без потерь качества.

Помимо этого, китайская компания использует «мультиэкспертный подход»: ИИ как бы поделен на несколько специализированных сетей, каждая из которых отвечает за свою область, и включаются они по мере необходимости, что дает выигрыш в производительности.

Кроме того, новый чат-бот знает русский язык и работает в России без ограничений, что для зарубежных систем ИИ большая редкость. Таким образом, он может стать достаточно уверенной заменой ChatGPT.

Если же обобщить главные отличия от традиционных нейросетей, то можно отметить, что китайская компания пошла по пути оптимизации технологии, в то время как большинство компаний наращивали «железо».

Таким образом, создание ИИ может перестать быть прерогативой крупных компаний, которые могли себе позволить огромные траты. Открывается перспектива для более мелких производителей, что в перспективе повысит конкуренцию на рынке.

Китайская компания пошла по пути оптимизации технологии, в то время как большинство компаний наращивали «железо» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Китайцы смогли оптимизировать софт так, что модель стоит недорого, а работает не хуже»

«Ажиотаж вокруг DeepSeek вызван тем, что якобы эта языковая модель была создана на минимальные деньги. Соответственно, если американские компании создают такие модели со стоимостью на порядок выше, то китайцы смогли оптимизировать софт так, что модель стоит недорого, а работает не хуже», – заявил «Татар-информу» главный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Однако эксперт отметил, что документального подтверждения того, что ИИ действительно создан за такие деньги, не существует. Более того, создавался он на американском оборудовании, которое было поставлено до начала санкций – США ввели их в декабре 2024 года с расчетом на ограничение развития ИИ в Китае.

«Никто не знает объема инвестиций, никто не знает время, за которое модель сделали. В общем, вопросов больше, чем ответов», – добавил он.

Также он выразил сомнения, что неизвестный стартап из небольшого города, без привлечения именитых игроков вдруг придумал алгоритмы. Причем алгоритмы на чужом железе и модели. «И вдруг они придумывают алгоритмы, которые всех обгоняют. Ну это невероятная история», – заявил эксперт.

«Инвесторы на фондовом рынке боятся, что вдруг оборудование не будет востребовано»

Муртазин также объяснил падение акций крупных производителей. «История понятна. Инвесторы на фондовом рынке боятся, что вдруг оборудование не будет востребовано. Но надо понимать, что большая часть инвесторов – «золотые рыбки», которые ничего не соображают, к сожалению. Их обучают просто вкладывать деньги», – считает он.

По его словам, мы живем в мире, где компьютеры являются составной частью каждой языковой модели. И если следовать логике инвесторов, то получается, что «железо» больше не будет нужно. Однако экономные алгоритмы дают лишь возможность экономить на производительности, и более мощный компьютер с этими же алгоритмами будет эффективнее.

Таким образом, Муртазин полагает, что история с падением акций временная и производители, наоборот, извлекут выгоду из падения акций.

«А инвесторы, не разбираясь в вопросе, решили – ой, а китайцы научились быстро считать, надо продавать. Вот только считают-то они на том же самом «железе», – заключил эксперт.