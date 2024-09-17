IT-эксперт: Российский аналог Starlink устранит цифровое неравенство

Российский аналог Starlink поможет устранить цифровое неравенство в стране и обеспечить интернетом малые населенные пункты, до которых связь пока не добралась. Об этом в разговоре с «Татар-информом» заявил главный редактор портала ComNews Леонид Коник.

«Главная декларируемая цель проекта „Бюро 1440“ — повсеместный скоростной интернет-доступ. Он нужен и для связи в малых населенных пунктах, до которых пока не дошла федеральная программа устранения цифрового неравенства, и для промышленных предприятий (чьи объекты разбросаны по всей стране), и для связи на транспорте, и для управления беспилотными автомобилями либо БПЛА», — сказал Коник о проекте компании «Бюро 1440».

IT-эксперт добавил, что все спутниковые технологии имеют двойное назначение и могут использоваться в военных целях.



«Бюро 1440» — российская аэрокосмическая компания, которая входит в группу «ИКС Холдинг». Она работает над созданием сервиса широкополосной передачи данных с глобальным покрытием на базе собственной низкоорбитальной спутниковой группировки со скоростью доступа в интернет до 1 Гбит/с на абонентский терминал при минимальных задержках.

В пресс-службе компании «Бюро 1440» «Татар-информу» рассказали, что в июне прошлого года были запущены три первых спутника в рамках миссии «Рассвет–1», которые успешно выполнили весь набор летных экспериментов. В мае этого года на целевую орбиту выведены три спутника второй экспериментальной миссии «Рассвет-2» для проведения летных испытаний.

«Аппараты оснащены аппаратурой спутниковой связи с использованием протокола стандарта 5G NTN и терминалами лазерной связи собственной разработки. Сейчас мы находимся на этапе подготовки к масштабированию группировки и проработки технических и экономических условий подключения к будущему сервису наших потенциальных клиентов», — пояснили в пресс-службе компании.

Ранее СМИ рассказали о планах создания аналога Starlink и стоимости спутников.