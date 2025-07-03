IT-эксперт оценил возможности нового российского мессенджера MAX

Новый российский мессенджер MAX, на базе которого в перспективе создадут национальную платформу для обмена информацией, в предлагаемом базовом функционале работает быстро и стабильно. Однако по своим возможностям он пока существенно уступает популярным аналогам – Telegram или WhatsApp. Таким мнением с «Татар-информом» поделился IT-эксперт, главный разработчик сайта Kremlin.ru, консультант в администрации Президента РФ Артем Геллер.

«Функций пока очень мало, и, конечно, MAX‘у пока далеко до тех популярных мессенджеров, которые мы сегодня используем. Путь по наращиванию функционала очень длинный, он занимает годы. Более того, конкуренты ведь тоже на месте не стоят: внедряют искусственный интеллект и так далее. В общем, сейчас для MAX начинается самое сложное, потому что базовый мессенджер создать действительно несложно, но чем больше платформа, тем сложнее ею управлять», – отметил он.

По оценкам эксперта, для выхода на конкурентный уровень разработчикам потребуется не менее двух-трех лет активной работы. За это время необходимо реализовать голосовые и видеозвонки, расширенные настройки безопасности, платежные системы и другие востребованные функции.

«Хотелось бы только, чтобы не решили замедлять или блокировать другие альтернативы. Гонка, как я уже сказал, предстоит еще очень длинная, и самый простой путь – это что-то запретить и оставить пользователей с тем функционалом [отечественного мессенджера], пока совсем не богатым, который есть и даже не оттестирован на гигантские аудитории», – добавил Геллер.

Эксперт считает, что для нового мессенджера было бы даже полезнее некоторое время развиваться в прямой конкуренции, чтобы отточить сервисы, оптимизацию и ряд других моментов. В целом Геллер оценил MAX как полезную альтернативу, особенно если использовать его в качестве внутрикорпоративного мессенджера.

«Для обычных же пользователей это может быть хорошо в том плане, что никто (из других мессенджеров, – прим. Т-и) без участия государства не может реализовать очень полезный функционал, например, тех же Госуслуг или других аналогичных сервисов внутри мессенджера. А мессенджер – это очень удобное место, где мы часто бываем, где мы уже разобрались. И поэтому у нас под рукой появляется много всего по-настоящему полезного в жизни. И с этой стороны, я уверен, есть большая группа пользователей, которым это будет полезно, и они захотят перейти на этот продукт», – подытожил собеседник «Татар-информа».

Подробнее о том, как установить приложение, какие функции в нем анонсированы и удастся ли ему создать конкуренцию существующим мессенджерам – в материале «Татар-информа»: «Миллион пользователей за неделю: кому и для чего нужен новый мессенджер MAX».