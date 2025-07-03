IT-эксперт Клименко заявил о необходимости создания «доверенной среды» в мессенджерах

Президент России Владимир Путин ранее поручил создать в стране национальный мессенджер с интегрированными в него Госуслугами и другими полезными функциями. Однако, по словам владельца интернет-компании LiveInternet, экс-советника Президента РФ по вопросам развития интернета, IT-эксперта Германа Клименко, главная цель в данном случае – это создание не самого мессенджера, а «доверенной среды» для коммуникаций. Таким мнением он поделился в разговоре с корреспондентом «Татар-информа».

«Прошлый год можно назвать годом воровства и мошенничества. Все мы смеялись, что постоянно звонит "Сбербанк", – и 30 дней не проходило, чтобы кого-то не разводили таким образом. Основная проблематика здесь в том, что у нас очень сложно регулируется вся эта история с приземлением звонков, с подменой номеров. А звонки в мессенджерах регулируются еще хуже. Необходима доверенная среда», – отметил он.

Клименко также подчеркнул, что запустить мессенджер MAX, на базе которого в перспективе и создадут национальную платформу, в столь короткий срок сумели во многом благодаря переиспользованным библиотекам и накопленному опыту «ВКонтакте». Без этих «нативных решений» ни одна российская компания не смогла бы так быстро реализовать базовый чат и видеозвонки. Поэтому выбор компании-разработчика для нового национального мессенджера вполне предсказуем, считает собеседник информагентства.

В целом же MAX не принесет ничего принципиально нового, поэтому логично, что его первые версии повторяют проверенные подходы. Главная интрига, по мнению Клименко, заключается в дальнейшем развитии. При этом Клименко заметил, что есть вероятность замедления уже работающих в России мессенджеров.

«С MAX, я думаю, будет следующая история: он будет запущен, чиновникам точно будет рекомендовано покинуть Telegram. А там, где чиновники, там и журналисты тоже. [Телеграм-]Каналы будут перенесены – мы знаем, что очень много каналов поддерживает государство. СМИ с большой долей вероятности начнут развивать свои каналы в MAX. Соответственно, Telegram начнет терять влияние. Если это будет успешная история и государство увидит, что все хорошо, я думаю, никаких рестрикций по отношению к конкурентам не будет. Если же MAX "не пойдет", то есть вероятность их замедления», – сказал эксперт.

Однако же Клименко заметил, что, благодаря интегрированию в мессенджер Госуслуг, MAX в перспективе – огромный кладезь информации и данных. Ценность этой платформы будет высокой.

Подробнее о том, как установить приложение, какие функции в нем анонсированы и удастся ли ему создать конкуренцию существующим мессенджерам – в материале «Татар-информа»: «Миллион пользователей за неделю: кому и для чего нужен новый мессенджер MAX».