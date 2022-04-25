ISU отменил российский этап Гран-при по фигурному катанию

Международный союз конькобежцев (ISU) отобрал у России этап серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2022/23. Об этом сообщает пресс-служба международной организации.

«Международные соревнования в России и Белоруссии не будут проводиться до дальнейшего уведомления. Российский турнир по фигурному катанию не будет включен в календарь серии Гран-при сезона-2022/23», - говорится в официальном заявлении.

Кроме того, стало известно, что Международный союз конькобежцев отстранил российских делегатов от выборов внутри организации. Отныне представителям России не разрешается принимать участие в официальных встречах и семинарах ISU.

Напомним, в минувшем сезоне 2021/22 российский этап Гран-при прошел в Сочи. Триумфаторами соревнований стали Камила Валиева (женщины), Морис Квителашвили (мужчины), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание) и танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Ранее международная федерация плавания заявила о том, что российские пловцы будут лишены золота чемпионата мира 6-летней давности.