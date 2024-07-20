Историк Тимур Валиуллин: Кражи из церквей были обыденным явлением

Хранящийся в Казани Ватиканский список Казанской иконы Божией Матери

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В преддверии празднования явления Казанской иконы Божией Матери историк Тимур Валиуллин в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24» напомнил, как в 1904 году был утрачен почитаемый православными образ.

Исследователь обратил внимание на то, что хотя он не может припомнить других столь дерзких похищений или их попыток, но «кражи из церквей были обыденным явлением». Как правило, они происходили в дни праздников и крестных ходов, когда съезжалось очень много людей.

«С 28 на 29 июня было совершено это святотатственное похищение бандой Варфоломея Стояна. <...> С 2 на 3 июля был привлечен ювелир Максимов, который заказал в Александровском училище изготовление щипцов, чтобы вскрыть замок Казанского собора. А с 5-го на 6-е был пойман сам Варфоломей Стоян со своей спутницей», — отметил ученый.

При этом церковные власти сразу после появление информации о сожжении похищенных икон (вместе с Казанской иконой Божией Матери был похищен образ Спасителя, они были украшены драгоценностями стоимостью до 100 тыс. тогдашних рублей) констатировали их утрату.

«Восьмого числа архиепископ Дмитрий [Ковальницкий] заявил, что нужно признать, что икона больше не предстанет перед очами верующих. Через полгода на судебном заседании заявили, что, судя по уликам, икона была сожжена», — заметил Валиуллин.

Несмотря на это, по словам иконоведа, многие продолжали верить в то, что это была инсценировка и что намоленный чудотворный образ уцелел и оказался перепродан.

Ведущий передачи усомнился в возможности продать икону, но историк пояснил, что «практика продажи икон из церквей существовала всегда». В качестве примера он привел случай, как в 20-х годах XIX века купец-старообрядец Николай Папулин купил из Сольвычегодского Благовещенского собора около 380 редких древних икон. Только через двадцать лет часть из них удалось вернуть с помощью графа Сергея Строганова — археолога, мецената и коллекционера.