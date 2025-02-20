Историк космонавтики: Маск «бежит впереди паровоза» с идеей отказа от МКС
Владелец корпорации SpaceX Илон Маск торопит события, призывая готовиться к сведению с орбиты Международной космической станции. Таким образом прокомментировал высказывание американского миллиардера историк космонавтики Александр Железняков, сообщает ТАСС.
Ранее Маск написал в своей социальной сети X (прежде Twitter), что станция выполнила свою задачу, дополнительной пользы от нее мало, а приоритетной целью необходимо сделать экспедицию на Марс (над которой он сам работает долгие годы – прим. Т-и).
«Он (Маск – прим. Т-и) не только бежит впереди паровоза, а пытается играть из себя этот паровоз», – заявил Железняков, напомнив о консенсусе практически всех участников проекта, что МКС должна работать до 2030 года.
Специалист заметил, что благодаря станции сохраняется присутствие человечества на околоземной орбите, и указал на необходимость избегать «оголтелых решений» и быстрой смены планов.
«Это не только желание и возможности Маска, на этом завязано слишком много стран, слишком много организаций. В одночасье ничего не изменится», – подытожил Железняков.