Историк Дамир Исхаков объяснил, почему во время переписи-2021 не смогли учесть всех татар

Во время Всероссийской переписи населения в 2021 году были учтены не все татары. Причины этого доктор исторических наук, этнограф, главный редактор журнала «Туган җир» Дамир Исхаков объяснил на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Есть очень большое число людей, которые не имеют национальность. Это означает, что к этим людям не пришли переписчики, данные о них взяли из полицейских источников. А там по закону нельзя указывать национальность. То есть это люди без национальности и без родного языка. Татары среди них тоже есть», – заявил спикер.

По его словам, все это характерно, прежде всего, для крупных городов, где сейчас в основном проживают татары. «Таким образом, мы потеряли людей, которые вроде никуда не исчезли, они есть, но не учтены по национальности и родному языку», – констатировал Исхаков.

Историк добавил, что «всю жизнь занимался переписями» и признал, что идеальной переписи не бывает.

Председатель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров отметил, что по экспертным оценкам ВКТ, в России насчитывается не менее 5,5 млн татар.