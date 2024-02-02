«Это исторический максимум»: в прошлом году 18 тысяч татарстанцев узнали, что у них рак

В этом году рак впервые нашли у рекордного количества жителей Татарстана, однако эту статистику онкологи не называют печальной

Фото: © «Татар-информ»

18 тысяч татарстанцев в этом году услышали диагноз «рак»

В этом году рак впервые нашли у рекордного количества жителей Татарстана, однако эту статистику онкологи не называют печальной.

«Произошло увеличение числа лиц с впервые выявленным онкологическим заболеванием, практически на 1103 человека за год. Такого никогда не было. Итоговая цифра составила 18 152 человека, которым был впервые поставлен этот диагноз», – рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» главный онколог Минздрава РТ Эдуард Нагуманов.

Из 18 тысяч больных порядка ста человек – дети до 14 лет.

Основными причинами роста числа заболевших главный онколог РТ назвал увеличение количества жителей республики – на целых 3%. А также рост числа людей старше 60 лет – на 6%. Именно в этой возрастной категории злокачественные опухоли выявляются чаще всего.

Кроме того, из года в год все больше татарстанцев проходят диспансеризацию и профосмотры. В этих профилактических программах есть анализы и обследования, нацеленные на поиск опухолей, это в разы увеличивает выявляемость рака.

«Цифра в 18 тысяч – это исторический максимум, такого никогда не было», – добавил главный врач Республиканского клинического онкологического диспансера Ильгиз Хидиятов.

Главный онколог ПФО, директор КГМА, член-корреспондент РАН Рустем Хасанов подчеркнул, что эти цифры для онкологов скорее позитивные, ведь благодаря тому, что заболевания нашли, их сразу начнут лечить. А сегодняшние методы терапии позволяют многим забыть раз и навсегда об этой болезни.

Эдуард Нагуманов: «Доля лиц, у которых злокачественное новообразование было выявлено на ранних стадиях – первой и второй, за прошлый год в Татарстане составила 63,2%» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Татарстане рак чаще обнаруживают на ранних стадиях

Большинство татарстанцев сталкиваются с онкологическими заболеваниями на первой и второй стадии, когда их еще можно вылечить.

«Доля лиц, у которых злокачественное новообразование было выявлено на ранних стадиях – первой и второй, за прошлый год в Татарстане составила 63,2%», – рассказал Нагуманов.

Нагуманов добавил, что доля людей, которые на онкологическом учете стоят уже более пяти лет, – 61,1%. Это значит, что эти люди живут обычной жизнью и не имеют рецидивов уже длительное время. Тех, кто скончался в первый год после выявления болезни, 19,3%.

«Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование, лечение, диспансерное наблюдение, – 75,1%», – отметил врач.

Эдуард Нагуманов подчеркнул, что по всем показателям есть улучшение по сравнению с 2022 годом.

Существенно больше стало пациентов с раком ободочной или прямой кишки, печени и желчных протоков, меланомой кожи. Именно эти виды рака могут диагностировать во время диспансеризации Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Какие опухоли чаще всего встречаются у татарстанцев

«Татар-информ» уточнил у главного онколога республики, какие виды онкологических заболеваний чаще всего встречаются у жителей Татарстана.

«В 2023 году лидирующие места занимали: колоректальный рак – 13,8%; рак кожи с меланомой кожи – 13,5%; рак молочной железы – 12,8%; легких – 8,1%; женских половых органов – 8,8%; предстательной железы – 6,9%; желудка – 5,9%», – ответил Эдуард Нагуманов.

Главный онколог РТ добавил, что существенно больше стало пациентов с раком ободочной или прямой кишки, печени и желчных протоков, меланомой кожи.

Именно эти виды рака могут диагностировать во время диспансеризации. К слову, свои родинки татарстанцы в прошлом году начали проверять через мобильное приложение, «Татар-информ» о нем писал. Благодаря этому выросла выявляемость рака кожи.

Однако больше всего выросло количество пациентов с раком щитовидной железы – на 30%.

«Важно понимать, что не заболело на 30%, а выявлено на 30%. Этих пациентов просто нашли, они и были – раньше не находили эти болезни, а сейчас находим. Это очень важно, чтобы понимать, что это хорошая цифра, а не плохая», – подчеркнул главврач РКОД.

Нагуманов добавил, что рак щитовидной железы сейчас находят благодаря хорошим УЗИ-аппаратам, раньше эти опухоли вообще не идентифицировались: «Человек не доживал до своего рака щитовидной железы, умирал от других причин».

Рустем Хасанов отметил, что сейчас вся система здравоохранения борется за увеличение продолжительности жизни Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Рак НЕ молодеет»

Рустем Хасанов отметил, что сейчас вся система здравоохранения борется за увеличение продолжительности жизни и логично, что чем старше население, тем больше будет онкологических болезней. По его словам, это неоспоримый факт.

«Мы будем доживать до своего рака, пока такова биология. Мы не нашли этого способа, чтобы вмешаться в ген и что-то там подкрутить, чтобы рак не развился – там, где он может развиться», – отметил Рустем Хасанов.

По его словам, та мысль, что рак молодеет, неверна. Молодеет лишь рак шейки матки из-за того, что женщины порой ведут беспорядочную половую жизнь и заражаются вирусом папилломы человека.

Такие заболевания легче лечить на ранней стадии, именно поэтому важно регулярно проходить диспансеризацию и профосмотры, чтобы вовремя заметить, что со здоровьем творится что-то неладное.

Онкологи подчеркнули: из-за того, что выявляемость злокачественных опухолей растет, Казани нужна еще одна онкологическая поликлиника Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Казани нужна еще одна онкополиклиника

Онкологи подчеркнули: из-за того, что выявляемость злокачественных опухолей растет, Казани нужна еще одна онкологическая поликлиника.

«На сегодняшний день для нашей близкой перспективы стоит поднять вопрос о строительстве новой поликлиники именно в головном учреждении, в городе Казани», – подчеркнул главврач РКОД Ильгиз Хидиятов.

По его словам, поликлиника работает с серьезными перегрузками, она рассчитана на 300 посещений в смену, а по факту принимает порядка тысячи человек. Для этого учреждение работает в две смены и по субботам.

«Большая хорошая поликлиника нужна нам как воздух. Понимание этого в руководстве Министерства здравоохранения, лично у министра Марселя Мансуровича Миннуллина, как и у руководства республики, есть. Мы в этом направлении работаем», – подчеркнул Хидиятов.

Есть надежда, отметил Ильгиз Хидиятов, что это удастся осуществить уже в ближайшем будущем.

Ильгиз Хидиятов: «Береги здоровье смолоду. Занимайся физкультурой. Будь оптимистичен» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Будь оптимистичен, потому что в желчном организме заводятся всякие болезни»

Главный онколог Приволжского федерального округа дал совет всем татарстанцам, как уберечь себя от рака.

«Береги здоровье смолоду. Занимайся физкультурой. Будь оптимистичен, потому что в желчном организме заводятся всякие болезни. Здоровый образ жизни еще никому не помешал, он помогает сохранить здоровье», – подчеркнул он.

Кроме того, необходимо есть здоровую пищу и избавиться от вредных привычек. Ну и самое главное, регулярно проходить диспансеризацию – бесплатно проверять свое здоровье.

«Представьте, что нам бы бесплатно предложили пройти технический осмотр автомобиля. Бесплатно абсолютно, и сказали, что это вам такой бонус, – приходили бы три раза в год. Так вот, такой же бонус вам дает государство, а многие не ходят», – заключил академик РАН.