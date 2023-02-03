Татарстанцы смогут в мобильном приложении проверить родинки на онкологию

В приложении «Про родинки» жители Татарстана смогут проверить свои родинки на онкологию и в случае сомнительного результата сразу записаться на прием в онкодиспансер республики. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал главный онколог Минздрава РТ Эдуард Нагуманов.

Сначала приложение необходимо скачать из AppStore или GooglePlay. Зарегистрироваться. Далее необходимо будет заполнить анкету о состоянии кожных покровов. В приложении есть инструкция, как сфотографировать свою родинку или пигментное пятно. По словам онколога, приложение должно распознавать базальноклеточный и плоскоклеточный рак.

«Хорошо подготовленная программа на основе ряда алгоритмов позволяет оценить эту фотографию и с высокой долей вероятности сможет сказать, есть ли риски по этому новообразованию или нет. Если риски высоки, следующий этап – оценка родинки группой онкодерматологов. Два врача-специалиста, которые смотрят фотографию, подтверждают или опровергают решение нейросети», – объяснил врач.

Если врачи-эксперты склоняются к тому, что риск рака высок, то пользователю придет сообщение о том, что ему необходимо записаться на прием к врачу.

Эдуард Нагуманов добавил, что приложение «Про родинки» существует уже несколько лет, но с завтрашнего дня для жителей Татарстана в нем откроется возможность записи к специалисту по месту жительства. В приложение добавили сведения о четырех онкологических клиниках республики: в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске, если подозрительное новообразование выявлено у ребенка - будет показан номер единого колл-центра кожвендиспансера, по этому телефону можно будет записаться к дерматологу.

В Татарстане в структуре заболеваемости за прошлый год лидируют как раз злокачественные новообразование кожи с меланомой, на них приходится 14,2% случаев, далее идет рак молочной железы (12,8%) и колоректальный рак (12,7%).

Завтра будет отмечаться Всемирный день борьбы против рака.