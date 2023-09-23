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Источником громкого звука и вспышки в Советском районе Казани стал неисправный автомобиль
Источником громкого хлопка, который услышали казанцы в начале двенадцатого ночи, стал неисправный автомобиль. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Как выяснили на месте пожарные, из-за неисправности двигателя автомобиля Ford Transit произошла яркая вспышка, горения не последовало.
У автомобиля оказались повреждены капот и фара. Никто не пострадал.
«Татар-информ» сообщал, что на записи видеокамер попала яркая вспышка в районе улицы Аделя Кутуя в Казани. На единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в районе улицы Даурской якобы произошел взрыв. После тщательной проверки выяснилось, что виновником ночного переполоха стал неисправный автомобиль.
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