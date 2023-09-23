На видео попала яркая вспышка в районе улицы Аделя Кутуя в Казани

В соцсетях казанцы делятся видео яркой вспышки. Пишут, что ее наблюдали в районе улицы Аделя Кутуя.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сообщение о том, что в промзоне на Даурской якобы произошел взрыв, поступило в 23.08.

На место выехали подразделения пожарной охраны, идет тщательная проверка.

Как сообщил агентству старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, на место выехал исполняющий обязанности прокурора Советского района Казани Иван Ширыков.

По одной из версий, как стало известно «Татар-информу», источником звука стал припаркованный автомобиль. Пострадавших нет, однако владелец авто слегка озадачен случившимся.

Подробности выясняются, информация про автомобиль проверяется.