Источник: задержанный за уклонение от армии вратарь Федотов подписал контракт с ЦСКА

Бывший голкипер ЦСКА Иван Федотов, задержанный летом за уклонение от призыва в армию, подписал долгосрочный контракт с армейским клубом. Об этом в своем телеграм-канале сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что контракт 25-летнего голкипера с ЦСКА рассчитан на три года.

Напомним, в июле этого года Федотов был задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками военкомата за уклонение от воинской службы.

В минувшем сезоне Федотов в составе московского ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, после чего подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерс». Кроме того, он был основным голкипером сборной России на Олимпийских играх в Пекине.

Ранее форварда СКА Михаила Воробьева приговорили к штрафу в 2 млн рублей за уклонение от армии.