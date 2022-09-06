Хоккеиста СКА Воробьева приговорили к штрафу в 2 млн рублей за уклонение от армии

В Ленинском районном суде Уфы огласили приговор хоккеисту петербургского СКА Михаилу Воробьеву.

Напомним, 25-летнего форварда обвиняли в даче взятки в крупном размере для покупки военного билета. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, по приговору суда, Воробьев оштрафован на 2 млн рублей. На заседании хоккеист признал свою вину и заявил о готовности служить в армии.

Стоит отметить, что вместе с Воробьевым в подобном нарушении закона обвинялись еще два экс-хоккеиста уфимского «Салавата Юлаева» Анвар Сулейманов и Владислав Лукин.