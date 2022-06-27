Источник: хабаровский СКА проведет старт сезона Первой лиги в Казани на «Центральном»

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» проведет первые домашние матчи сезона Первой лиги в Казани на стадионе «Центральный». Об этом в своем телеграм-канале сообщает журналист «Матч ТВ» Сергей Ильев.

По информации источника, армейцы из Хабаровска, где перестилают поле, проведут в Казани порядка двух месяцев. Как сообщает пресс-служба клуба, новый газон уже оплачен и готов к транспортировке на Дальний Восток.

Работы по укладке нового покрытия рассчитывают завершить во второй половине сентября, тогда дальневосточники и переедут из Казани на домашнюю арену.

Напомним, этим летом «СКА-Хабаровск» возглавил бывший тренер и капитан «Рубина» Роман Шаронов.