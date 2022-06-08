Источник: ФНЛ с сезона 2022/23 сократиться до 18 команд и сменит свое название

Состоялось заседание руководителей клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ), по итогам которого было принято решение сократить количество участников турнира, начиная с сезона 2022/23.

Так, в следующем сезоне ФНЛ примут участие 18 команд вместо 20, а старт первенства состоится 16 июля. Об этом в своем телеграм-канале сообщает журналист Иван Карпов.

Кроме того, по информации источника, лига собирается сменить название турнира «Футбольная национальная лига» на «Первая лига», а также проводить матчи в течение всего уикэнда, а не в один конкретный день.

Стоит отметить, что окончательное решение по данным вопросам будет принимать бюро Исполкома Российского футбольного союза (РФС).

Напомним, в чемпионате ФНЛ сезона 2022/23, с большой долей вероятности, сыграют три татарстанских коллектива: казанский «Рубин», нижнекамский «Нефтехимик» и челнинский КАМАЗ.

Ранее клуб из Набережных Челнов официально подтвердил свое участие в предстоящем сезоне ФНЛ.