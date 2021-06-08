Источник: В «Ак Барс» может перейти нападающий сборной Швеции Йеспер Фреден

26-летний шведский нападающий Йеспер Фреден может перейти в «Ак Барс», сообщает «Спорт-Экспресс». Последние два сезона игрок провел в «Шеллефтео» из чемпионата Швеции.

Фреден выступал на чемпионате мира-2021 в составе сборной Швеции и набрал 4 (3+1) очка в пяти матчах. В регулярном чемпионате шведской лиги на счету хоккеиста 40 (22+18) очков в 52 матчах. В плей-офф Фреден провел 12 матчей и набрал 4 (3+1) очка.

Напомним, что ранее в казанский клуб из «Шелефтео» перешел 29-летний форвард Пер Линдхольм.