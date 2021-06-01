Источник: Шведский нападающий «Ак Барса» получит 55 млн рублей за сезон

Шведский нападающий Пер Линдхольм, который 19 мая подписал однолетний контракт с «Ак Барсом», станет одним из самых высокооплачиваемых игроков казанского клуба в будущем сезоне. По сведениям «Спорт-Экспресса», 29-летний форвард будет получать в Казани 55 млн рублей за сезон без учета бонусов.

Стоит отметить, что накануне игрок завершил выступление за сборную Швеции на чемпионате мира, где провел семь матчей в которых не набрал ни одного результативного очка.

Прошлый сезон Линдхольм провел в чемпионате Швеции за «Шеллефтео», в котором набрал 9 (3+6) очков в 11 матчах регулярного чемпионата, а также записал на свой счет 6 (2+4) баллов в 12 встречах плей-офф. В НХЛ Линдхольм играл за «Торонто», «Виннипег» и «Бостон».