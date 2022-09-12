Источник: УЕФА не будет вмешиваться в ситуацию вокруг матча Россия — Босния и Герцеговина

В руководстве Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что организация не будет препятствовать проведению товарищеского матча между сборными России и Боснии и Герцеговины.

«Товарищеские матчи не являются частью соревнований УЕФА и, как таковые, не входят в компетенцию и ответственность УЕФА. Поэтому предлагаемый товарищеский матч не противоречит решению Исполкома УЕФА об отстранении российских команд от участия в соревнованиях УЕФА», — цитирует пресс-службу ассоциации Metaratings.

Напомним, несколько лидеров сборной Боснии и Герцеговины уже заявили, что откажутся от поездки на матч, а член правления страны Азмир Хусич заявил, что сделает всё, что в его силах, «чтобы встреча с Россией не состоялась».

Ранее сборная России по футболу объявила о проведении трех осенних товарищеских матчей. Помимо игры против боснийцев команда Валерия Карпина планирует также встретиться со сборными Киргизии и Ирана.