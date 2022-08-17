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Спорт
17 августа 2022  10:07

Источник: турецкий клуб подтвердил официальные переговоры с Дзюбой

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Спортивный директор турецкого «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк подтвердил, что клуб ведет переговоры с российским форвардом Артемом Дзюбой. По словам функционера, турецкий клуб сделал официальное предложение 33-летнему нападающему.

«Да, это правда. Мы действительно сделали официальное предложение Артему Дзюбе», — цитирует Гектюрка Sport24.

Напомним, в течение последнего месяца Дзюба находился в расположении казанского «Рубина».

Ранее генеральный менеджер «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что Дзюба окончательно покинул расположение казанского клуба.

#футбол #артем дзюба #фк рубин
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