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Спорт
7 июня 2022  11:44

Источник: Курбан Бердыев – один из кандидатов на пост нового главного тренера «Спартака»

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Бывший наставник «Рубина» Курбан Бердыев может возглавить московский «Спартак». Об этом в своем телеграм-канале сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, Бердыев является одним из кандидатов на пост главного тренера красно-белых. 

Напомним, нынешний наставник «Спартака» Паоло Ваноли близок к уходу из клуба.

В свою очередь, сам Бердыев накануне покинул «Кайрат». Вместе со специалистом казахстанский клуб покинули также его ассистенты в лице Ивана Данильянца, Дмитрия Кириченко, Андрея Мацюры и Эдуарда Кундухова.

Ранее сообщалось о том, что Курбан Бердыев близок к тому, чтобы возглавить тульский «Арсенал».

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