Источник: Курбан Бердыев – один из кандидатов на пост нового главного тренера «Спартака»

Бывший наставник «Рубина» Курбан Бердыев может возглавить московский «Спартак». Об этом в своем телеграм-канале сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, Бердыев является одним из кандидатов на пост главного тренера красно-белых.

Напомним, нынешний наставник «Спартака» Паоло Ваноли близок к уходу из клуба.

В свою очередь, сам Бердыев накануне покинул «Кайрат». Вместе со специалистом казахстанский клуб покинули также его ассистенты в лице Ивана Данильянца, Дмитрия Кириченко, Андрея Мацюры и Эдуарда Кундухова.

Ранее сообщалось о том, что Курбан Бердыев близок к тому, чтобы возглавить тульский «Арсенал».