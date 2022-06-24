Источник: Сборная России планирует сыграть осенью контрольную игру с Саудовской Аравией

Российский футбольный союз (РФС) ведёт переговоры о проведении контрольной игры между сборными России и Саудовской Аравии. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, игра может состояться осенью.

Напомним, в конце февраля сборную России по футболу отстранили от участия в международных матчах. С того момента подопечные Валерия Карпина не провели ни одной игры.

Ранее стало известно, что наша национальная команда поднялась на одну позицию в обновленном рейтинге ФИФА, не сыграв ни одного матча.