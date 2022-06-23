Сборная России по футболу поднялась в рейтинге ФИФА, не сыграв ни одного матча

Сборная России по футболу поднялась на одну позицию в обновленном рейтинге ФИФА.

В списке, опубликованном сегодня, на счету команды Валерия Карпина – 1493 рейтинговых очков (35-е место).

Стоит отметить, что в мартовском рейтинге национальная команда России находилась на 36-м месте, но с того момента не провела ни одной игры и поднялась вверх лишь за счет сборной Египта, которая проиграла несколько матчей подряд и откатилась на восемь строчек вниз.

Лидирует в рейтинге сборная Бразилии, на втором месте команда Бельгии. Третья – сборная Аргентины, сместившая в обновленном рейтинге команду Франции.

Напомним, в конце февраля сборную России по футболу отстранили от участия в международных матчах.