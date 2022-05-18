Источник: РПЛ сохранит нынешний формат с 16 клубами на следующий сезон

Российская премьер-лига (РПЛ), вероятно, сохранит нынешний формат соревнования на следующий сезон. Об этом в своем телеграм-канале сообщает экс-генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус.

По словам бывшего функционера железнодорожников, к классическому формату чемпионата с 16 командами добавится новый турнир – Кубок Лиги.

«По моей информации, наиболее вероятным будет сохранение нынешнего формата - классические 16 команд в 30 туров плюс новый турнир Кубок Лиги - группы 4х4 осенью и плей-офф весной. Соответственно, вылетают напрямую в этом сезоне 2 команды и 2 идут в стыки с 3 и 4 местом ФНЛ», – заявил Геркус.

Напомним, из-за отстранения российских клубов и сборной от международных соревнований РФС решил трансформировать лигу, дабы увеличить количество матчей. Основные варианты развития событий – расширение лиги до 18 команд или сохранение нынышнего формата чемпионата с добавлением в календарь нового турнира Кубка Лиги.

Данный вопрос будет вынесен на обсуждение на заседании клубов РПЛ и ФНЛ 19 мая.

Стоит отметить, что вопрос потенциального расширения лиги до сих пор является важным в отношении казанского «Рубина», который за тур до конца чемпионата с 29 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, находясь в зоне стыковых матчей. Перед последним туром отставание подопечных Леонида Слуцкого от зоны вылета составляет всего 2 балла.

В случае поражения в матче заключительного 30-го тура с «Уфой» казанцы рискуют впервые в истории покинуть высший дивизион страны.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, в котором проанализировала шансы «Рубина» не вылететь в ФНЛ.