Евролига исключила УНИКС, ЦСКА и «Зенит» из турниров

Исполнительный совет акционеров Евролиги принял решение исключить российские клубы из турниров. ЦСКА, УНИКС и «Зенит» отстранены от участия в сезоне-2021/22 из-за ситуации на Украине, сообщает пресс-служба лиги.

«Отменить участие команд Российской Федерации как в Евролиге (ЦСКА Москва, УНИКС Казань, „Зенит“ Санкт-Петербург), так и в Еврокубке („Локомотив-Кубань“, Краснодар) на сезон 2021-22, так как ситуация на Украине не изменилась и не развивается в благоприятном ключе», — говорится в сообщении.

Как было объявлено после заседания Исполнительного совета акционеров ECA, которое состоялось 28 февраля, все результаты игр регулярного сезона против российских команд будут исключены из любых расчетов командного зачета Евролиги и Еврокубка.

Вскоре сайт Евролиги обнародовал свою турнирную таблицу без российских команд.

Напомним, что еще 28 февраля исполнительный совет акционеров Евролиги объявил о приостановке участия российских команд в турнирах. На тот момент все три наших команды входили в первую восьмерку, то есть выходили в плей-офф.