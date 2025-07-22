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Политика 22 июля 2025 22:03

Источник РИА Новости: СМИ со всего мира будут следить за переговорами РФ и Украины

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Мировые средства массовой информации проявляют повышенный интерес к возможному третьему раунду переговоров между Россией и Украиной, который, как ожидается, состоится в Стамбуле. Об этом РИА Новости сообщил турецкий источник, знакомый с процессом.

«Со всего мира есть интерес. Вы были очевидцем прошлых переговоров и видели все своими глазами», – отметил собеседник агентства.

Он добавил, что точное число аккредитованных журналистов станет известно уже по итогам мероприятия.

«Могу сказать пока, что их (журналистов – прим. ред.) будет немало», – подчеркнул источник.

Ранее сообщалось, что новый раунд переговоров между российской и украинской делегациями предварительно запланирован на вечер среды. Ожидается, что переговоры начнутся во дворце Чираган в 19:00 мск, но дата и время еще уточняются.

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#переговоры России и Украины
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