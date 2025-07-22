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Политика 22 июля 2025 21:33

Очередной раунд переговоров России и Украины ожидается в среду вечером

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Очередной раунд переговоров между делегациями России и Украины предварительно намечен на вечер среды. Об этом РИА Новости сообщил информированный источник в Турции.

«Ожидается, что переговоры между делегациями Российской Федерации и Украины начнутся в среду во дворце Чираган в 19:00 мск, но это еще не окончательная информация: дата и время уточняются», – отметил собеседник агентства.

По его словам, выбор места проведения встречи обусловлен его вместимостью, а также заинтересованностью сторон. Язык переговоров будет определен самими участниками, при этом организаторы готовы обеспечить необходимую поддержку.

Источник добавил, что третий раунд, скорее всего, продлится всего один день.

В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подчеркнули готовность, как и ранее, обеспечить безопасность обеих сторон. В Турции выражают надежду, что переговоры пройдут конструктивно и диалог продолжится.

#переговоры России и Украины #стамбул #Турция
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