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Спорт
30 марта 2022  12:31
Дамир Садриев

Источник: РФС не перейдет в Азиатскую конфедерацию в случае бана от ФИФА и УЕФА

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Российский футбольный союз (РФС) не рассматривает вариант с переходом в Азиатскую конфедерацию футбола. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомого с ситуацией.

«Даже если ФИФА наложит бан, который повлечет за собой бан и от УЕФА, в РФС не намерены уходить из европейского футбола и планируют остаться в УЕФА после снятия ограничений», — говорится в заявлении источника.

Напомним, ранее журналист Нобель Арустамян заявил о том, что РФС может войти в Азиатскую конфедерацию футбола при лишении членства в УЕФА.

Чуть позже Член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин прокомментировал информацию о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола, заявив, что он вряд ли состоится.

#РПЛ #РФС #футбол #ФИФА #УЕФА
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