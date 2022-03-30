Источник: РФС не перейдет в Азиатскую конфедерацию в случае бана от ФИФА и УЕФА

Российский футбольный союз (РФС) не рассматривает вариант с переходом в Азиатскую конфедерацию футбола. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомого с ситуацией.

«Даже если ФИФА наложит бан, который повлечет за собой бан и от УЕФА, в РФС не намерены уходить из европейского футбола и планируют остаться в УЕФА после снятия ограничений», — говорится в заявлении источника.

Напомним, ранее журналист Нобель Арустамян заявил о том, что РФС может войти в Азиатскую конфедерацию футбола при лишении членства в УЕФА.

Чуть позже Член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин прокомментировал информацию о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола, заявив, что он вряд ли состоится.