Член комитета по этике РФС Созин: Не хотел бы вступления России в Азиатскую конфедерацию

Член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин прокомментировал информацию о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола. По словам Созина, переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола вряд ли состоится.

«Я хорошо знаю Нобеля, видимо, какие-то данные у него есть, но я думаю, что до этого не дойдет. Ну или скажем так: дай бог мне ошибаться. Я бы не хотел, чтобы российская сборная выступала в Азиатской конфедерации и становилась чемпионом Азии. О каких вообще командах идет речь? О Китае? Я думаю, до этого не дойдет.

Я думаю, здравый смысл восторжествует, не берусь гадать и не ставлю целей или дат, но думаю, что в какой-то момент это закончится. Надо подождать 31 марта, я смотрю на все с оптимизмом. Не думаю, что что-то прям завтра изменится, но нас все равно восстановят», – цитирует Созина Metaratings.

Напомним, ранее журналист Нобель Арустамян заявил о том, что РФС может войти в Азиатскую конфедерацию футбола при лишении членства в УЕФА.