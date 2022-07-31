Источник рассказал о состоянии Чубайса, госпитализированного в одну из европейских клиник

Состояние бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса, который лечится от синдрома Гийена-Барре в одной из европейских клиник, улучшилось. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Анатолий Борисович оказался в больнице после проявления симптомов синдрома Гийена-Барре, — рассказал собеседник агентства. — Сейчас его состояние стало лучше».

25 марта этого года Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым освободил Анатолия Чубайса от должности своего спецпредставителя. Двумя днями ранее, 23 марта, появилась информация, что Чубайс оставил свой пост и уехал из страны.