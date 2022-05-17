Источник: расширение РПЛ до 18 команд - основной вариант перед исполкомом РФС

РФС рассматривает вариант с расширением Российской Премьер-лиги (РПЛ) до 18 клубов со следующего сезона в качестве основного варианта изменения формата лиги. Об этом в своем телеграм-канале сообщает журналист «Матч ТВ» Василий Конов.

«По моей информации, основной вариант перед исполкомом РФС для обсуждения в лигах и дальнейшего утверждения: 18 команд с нового сезона, стыки за место в РПЛ между 15 и 16 командами РПЛ и 3-4 командами в ФНЛ. Основные консультации ожидаются сегодня», – заявил Конов.

Стоит отметить, что в случае расширения лиги до 18 клубов, «Рубин» сумеет избежать прямого вылета даже при поражении в игре с «Уфой» и при попадании на 15-е место в турнирной таблице.

Напомним, после 29 туров нынешнего сезона чемпионата России «Рубин» с 29 очками занимает 14-е место, находясь в зоне стыковых матчей. Перед последним туром отставание от зоны вылета составляет всего 2 балла.

Следующий матч «Рубин» проведет в рамках последнего 30-го тура Российской Премьер-лиги в Казани — 21 мая казанцы на домашнем поле сыграют против «Уфы». Начало игры — в 17.00 по московскому времени.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, в котором проанализировала шансы «Рубина» не вылететь в ФНЛ.