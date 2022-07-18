Экс-футболист «Рубина» Оздоев может перейти в европейский клуб

Бывший полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев получил предложение от клуба бельгийского чемпионата «Юниона». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, помимо клуба из Бельгии Оздоев может перейти также в московское «Торпедо» и екатеринбургский «Урал».

Стоит отметить, что летом у футболиста завершился контракт с «Зенитом». В минувшем сезоне полузащитник провел 16 матчей, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.

Напомним, Оздоев выступал за «Рубин» с 2014 по 2018 год. За это время он сыграл в 104 матчах, в которых забил девять мячей и сделал девять результативных передач.