Источник: Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев может перейти в «Ахмат»

Сегодня, 7 сентября, в последний день летнего трансферного окна в РПЛ, нападающий «Рубина» Иван Игнатьев может перейти в грозненский «Ахмат» на правах аренды. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Напомним, что ранее казанский клуб рассматривал вариант аренды 22-летнего футболиста в «Урал», но клуб из Екатеринбурга не был готов взять за себя частичную оплату контракта нападающего.

В нынешнем сезоне Игнатьев провел 4 матча в РПЛ без забитых мячей.

В «Рубин» нападающий перешел в декабре 2019 года. Всего в составе «Рубина» Игнатьев провел 32 матча в РПЛ и забил три гола, причем все – с пенальти.

Стоит отметить, что накануне Игнатьев не принимал участие в контрольном матче «Рубин» – «Краснодар» (1:3), который прошел в Казани. Нападающего не было в заявке на игру.