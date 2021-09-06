«Рубин» проиграл «Краснодару» в контрольном матче в Казани

Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

Сегодня в Казани «Рубин» сыграл контрольный матч с «Краснодаром». Игра прошла на базе казанского клуба в Соцгороде в закрытом режиме без зрителей, но транслировалась на Ютуб-канале.

В составе «Рубина» в этой встрече дебютировали новички команды – российский форвард Герман Онугха и датский полузащитник Андерс Дрейер, который лишь накануне прилетел в Казань.

Казанцы пропустили гол уже на 1-й минуте игры. Несогласованные действия центральных защитников привели к тому, что форвард «Краснодара» Джон Кордоба вышел один на один с голкипером «Рубина» Никитой Медведевым и направил мяч в ворота – 0:1.

Лишь через час игры, на 67-й минуте матча, полузащитник хозяев Солтмурад Бакаев сравнял счет – 1:1. Однако «Рубин» не смог удержать ничейный счет. После этого дважды отличился форвард гостей Владимир Ильин, который установил окончательный счет игры – 1:3 в пользу «Краснодара».

Стоит отметить что весь второй тайм в составе «Рубина» сыграл 18-летний воспитанник академии казанского клуба Ленар Фаттахов, который вышел на замену вместо защитника Александра Зуева. Также еще в конце первого тайма на поле появился еще один коренной казанец – Степан Суриков, который заменил Владислава Игнатьева.

Не доиграл первый тайм и полузащитник Олег Шатов, которого заменил японец Мицуки Сайто, который уже отзаявлен клубом из РПЛ и в скором времени должен вернуться обратно в японский клуб «Сенан Бельмаре».

«Рубин» (Казань) – «Краснодар» (Краснодар) – 1:3 (0:1). Голы забили: Бакаев (67) – Кордоба (1), Ильин (74, 76).

«Рубин»: Медведев, Зуев (Фаттахов, 46), Игнатьев В. (Суриков, 37), Нижегородов, Зотов, Мусаев, Абильдгор, Шатов (Сайто, 39), Бакаев, Дрейер, Онугха.