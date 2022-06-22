Источник: нападающий Артюхин покинул «Нефтехимик»

Форвард «Нефтехимика» Евгений Артюхин покинул клуб из Нижнекамска. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, у хоккеиста истек контракт с нижнекамским клубом, после чего он вышел на рынок свободных агентов.

Минувший сезон Артюхин начинал в «Адмирале», а перед дедлайном (21 декабря) перешёл в «Нефтехимик». В сезоне 2021/22 на счету нападающего одна голевая передача в 33 играх регулярного чемпионата и плей-офф Кубка Гагарина.

Ранее футбольный клуб «Нефтехимик» объявил о переходе голкипера «Ротора» Игоря Обухова.