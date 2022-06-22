ФК «Нефтехимик» пополнил ряды новым голкипером

Голкипер волгоградского «Ротора» Игорь Обухов перешел в нижнекамский «Нефтехимик». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

В минувшем сезоне 26-летний уроженец Санкт-Петербурга Обухов провел за «Ротор» в первенстве ФНЛ 29 игр, в семи из которых не пропустил ни одного мяча. Игорь является воспитанником питерского «Зенита». В его активе три матча за юношескую сборную России (до 21 года).

По оценке авторитетного портала transfermarkt.com, рыночная стоимость Обухова в данный момент составляет 300 тыс. евро.

Ранее состав «Нефтехимика» пополнили Богдан Зорин (перешел из «Динамо-2», Москва), Руслан Безруков («СКА», Ростов) и Максим Лайкин («Спартак-2»). В настоящее время нижнекамцы проводят свой второй летний сбор в Москве.