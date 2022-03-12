Источник: Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов продлил контракт на следующий сезон

Форвард «Ак Барса» Артем Лукоянов подписал новый контракт с казанским клубом. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, соглашение хоккеиста с клубом рассчитано на один сезон.

В нынешнем сезоне Лукоянов провел за «Ак Барс» 45 игр в регулярном чемпионате КХЛ, отметившись 5 шайбами и 7 передачами.

Напомним, после пяти матчей серии «Ак Барс» – «Авангард» счет 3:2 в пользу омичей. Шестая игра будет сыграна сегодня, 12 марта в Балашихе в 17:00 по московскому времени.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала подробный материал об итогах пятой игры серии, в которой казанцы победили омичей в овертайме со счетом 4:3.