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Спорт
12 марта 2022  15:37
Дамир Садриев

Источник: Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов продлил контракт на следующий сезон

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Форвард «Ак Барса» Артем Лукоянов подписал новый контракт с казанским клубом. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, соглашение хоккеиста с клубом рассчитано на один сезон. 

В нынешнем сезоне Лукоянов провел за «Ак Барс» 45 игр в регулярном чемпионате КХЛ, отметившись 5 шайбами и 7 передачами. 

Напомним, после пяти матчей серии «Ак Барс» – «Авангард» счет 3:2 в пользу омичей. Шестая игра будет сыграна сегодня, 12 марта в Балашихе в 17:00 по московскому времени.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала подробный материал об итогах пятой игры серии, в которой казанцы победили омичей в овертайме со счетом 4:3.

#ХК Ак барс #артем лукоянов
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